Москва, , 19:03 — REGNUM Турнир по боевым искусствам в память Ивана Хуторского был прерван сотрудниками центра противодействия экстремизму на севере Москвы. Число задержанных составило более 50 человек. Об этом 17 ноября сообщает ряд московских СМИ со ссылкой на самих задержанных и их близких.

Как сообщили очевидцы, к залу, где должен был состояться турнир, подъехали два автобуса с сотрудниками Росгвардии и оперативниками центра «Э». Задержанных на автобусах доставили в отделения полиции в районах Сокол, Аэропорт и Хорошевский.

Уточняется, что были задержаны все, находившиеся в турнирном зале. Всего задержано, по разным данным, от 50 до 70 человек. Сотрудники правоохранительных органов пояснили, что задержание проводится на основании полученной ими ориентировки.

Большая часть задержанных была отпущена после проверки документов и заполнения анкеты, включающей в себя паспортные и биометрические данные. Некоторых задержанных попросили сдать отпечатки пальцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании 25 человек на турнире по боевым искусствам в память Ивана хуторского в Москве. По предварительной информации, сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к несанкционированной акции протеста, которая прошла в Москве 27 июля.

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