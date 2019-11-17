Николаев, Украина, , 16:35 — REGNUM В Николаевской области во время движения загорелся дизельный поезд, совершавший движение по маршруту «Колосовка-Николаев». Об этом 17 ноября сообщается в пресс-службе ГСЧС Украины.

ЧП произошло 16 ноября около станции Новокатериновка Веселиновского района Николаевской области. Сотрудники спасательного ведомства установили, что огнем был охвачен дизельный поезд и последний вагон. Остальные вагоны были отцеплены и отправлены по месту назначения по маршруту до момента прибытия спасателей.

Примерно около двух часов после поступившего вызова, пожарникам удалось ликвидировать пожар, площадь которого составила 50 кв. м. Сообщается, что пострадавших нет.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Одесской области на ходу загорелся полицейский автомобиль.

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