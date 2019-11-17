Уагадугу, , 16:13 — REGNUM Более 30 террористов нейтрализовано военнослужащими Буркина-Фасо в результате двух операций на севере страны. Об этом 17 ноября сообщает новостной портал Faso.

По данным портала, в ходе военной операции, начавшейся 15 ноября, военнослужащие попали в засаду в департаменте Титао в северной части Буркина-Фасо. Боевые действия между террористами и военными продолжались несколько часов.

В результате столкновений были нейтрализованы 24 террориста, захвачено оборудование и освобождены гражданские лица, в основном, женщины, которых террористы удерживали в качестве рабынь. Со стороны военных погиб один военнослужащий.

Кроме того, в ходе столкновений военные получили разведданные, которые позволили им провести 16 ноября атаку на позиции террористов в департаменте Бурзанга в северной провинции Бам. В ходе военной операции были нейтрализованы восемь террористов и захвачено оружие, боеприпасы и различное оборудование.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении вооружённых боевиков на колонну автобусов с рабочими золотодобывающей шахты, принадлежащей канадской компании Semafo на востоке Буркина-Фасо.

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