Харьков, Украина, , 16:09 — REGNUM В Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи 17 ноября скончался еще один военнослужащий, пострадавший в результате взрывов на на центральной артиллерийской базе в Балаклее. Об это 17 ноября сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что остальные военнослужащие, пострадавшие в результате чрезвычайного происшествия, находятся на лечение и угрозы для их жизни нет.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, предварительной причиной взрывов на артиллерийской базе в Балаклее стало возгорание одного из элементов боеприпасы в ходе его утилизации.

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