Москва, , 15:57 — REGNUM Автобус, не поставленный на ручной тормоз, сбил женщину на западе Москвы. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба УГИБДД по городу.

Инцидент произошёл на улице Академика Павлова. По предварительным данным, водитель автобуса, высадив пассажиров, отправился осматривать салон, забыв поставить транспортное средство на ручной тормоз.

В момент, когда пожилая женщина с ребёнком начала обходить автобус, он начал движение и переехал женщину. Пострадавшая была госпитализирована в тяжёлом состоянии с травмой позвоночника. Позднее стало известно, что женщина скончалась в реанимации. Ребёнок не пострадал.

В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

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