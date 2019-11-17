Москва, 17 ноября 2019, 15:57 — REGNUM Автобус, не поставленный на ручной тормоз, сбил женщину на западе Москвы. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба УГИБДД по городу.
Инцидент произошёл на улице Академика Павлова. По предварительным данным, водитель автобуса, высадив пассажиров, отправился осматривать салон, забыв поставить транспортное средство на ручной тормоз.
В момент, когда пожилая женщина с ребёнком начала обходить автобус, он начал движение и переехал женщину. Пострадавшая была госпитализирована в тяжёлом состоянии с травмой позвоночника. Позднее стало известно, что женщина скончалась в реанимации. Ребёнок не пострадал.
В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.
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