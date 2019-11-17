Екатеринбург, , 15:14 — REGNUM В Екатеринбурге от менингококковой инфекции скончался ребёнок, которому был 1 год и 10 месяцев. Его состояние резко ухудшилось, когда он был в частном детском саду, пишут местные СМИ.

По данным издания Е1.ru, родители пришли его забирать из детсада вечером 12 ноября. Ребёнок обычно радовался их приходу и бежал к ним, а в этот раз даже не сумел встать со стула. Он был отдельно от остальных и весь красный.

Доба родители замерили ему температуру. Она оказалась 39 градусов. Когда мать мальчика переодевала его, то заметила на теле пятна. Сразу же вызвали скорую помощь.

К приезду медиков температура спала, и женщина отказалась от госпитализации. Но ночью услышала, как ребёнок стонет, и вызвала скорую вновь. Мальчика увезли в реанимацию. В больнице он впал в кому и затем скончался.