Одесса, Украина, , 15:56 — REGNUM В Ширяевском районе Одесской области недалеко от села Старые Маяки на трассе Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. Об этом 16 ноября сообщается на сайте национальной полиции Одесской области.

Сообщается, что водитель внедорожника не справился с управлением и наехал на двух мужчин, которые меняли колесо у грузовика, который находился в крайней левой полосе. Мужчины погибли на месте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Житомирской области в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком, в результате чего девять человек погибли и еще одиннадцать пострадали.

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