Курган, , 15:05 — REGNUM В Курганской области был задержан и отправлен обратно в Казахстан груз с 20 тоннами свежих фруктов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Курганской области.

В ходе досмотра грузовика в Петуховском районе Курганской области таможенники совместно со специалистами Россельхознадзора осмотрели ящики с фруктами, которые направлялися в Москву. На коробках с грушами отсутствовала маркировка, что является нарушением закона РФ «О карантине растений» и решения комиссии «Об обеспечении карантина растений в таможенном союзе».

Против нарушителя возбуждено административное дело, а груз отправлен обратно в Казахстан.