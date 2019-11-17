Измаил, Украина, , 15:28 — REGNUM В городе Измаиле (Одесская область) у полицейских, которые ехали на вызов, на ходу загорелась машина. Об этом 16 ноября сообщило местное СМИ Бессарабия inform.

Сотрудники правоохранительных органов выдвинулись на подмогу своим коллегам, задержавших лиц, которые перевозили подозрительный метал. На Аэродромном шоссе произошло возгорание автомобиля Niva Chevrolet.

Сообщается, что люди успели выбраться из горящего автомобиля. Никто не пострадал. Однако огонь полностью уничтожил служебное авто.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Одесской области в результате дорожно-транспортного происшествия загорелся автомобиль. В результате чего мужчина и женщина, находившиеся внутри транспортного средства сгорели.

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