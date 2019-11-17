Москва, , 15:07 — REGNUM Конфликт со стрельбой произошёл в одном из баров на Новом Арбате в центре Москвы, ранен один человек. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Инцидент произошёл в ночь на 17 ноября. Один из посетителей бара на Новом Арбате не смог расплатиться за еду и напитки. Между охраной заведения и клиентом произошёл конфликт, который продолжился на улице.

В ходе конфликта посетитель был ранен из травматического оружия. Пострадавшего госпитализировали на машине скорой помощи в НИИ имени Склифосовского. О состоянии пострадавшего не сообщается.

Полиция орода Москвы проводит проверку в связи с произошедшим. Устанавливаются все обстоятельства ЧП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двоих пострадавших в результате конфликта со стрельбой на автомойке, расположенной на московской кольцевой автодороге.

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