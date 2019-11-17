Нью-Дели, , 14:31 — REGNUM Около 10 тысяч птиц погибли в течение недели от неустановленной болезни возле озера Самбхар в Индии. Об этом 17 ноября сообщает телеканал NDTV.

Солёное озеро Самбхар в штате Раджастхан является излюбленным местом зимовки для перелётных птиц. В этом году на озере и в его окрестностях наблюдается массовая гибель пернатых. По данным специалистов, за неделю в районе озера погибло около 10 тысяч птиц.

Сначала специалисты полагали, что причиной гибели птиц является птичий грипп, но в настоящее время эксперты предполагают, что причиной гибели является так называемый «птичий ботулизм», возникающий в результате отравления ядовитыми веществами.

Возле озера работают около 70 сотрудников индийского ведомства по борьбе с чрезвычайными ситуациями. Специалисты утилизируют останки погибших птиц, чтобы не допустить дальнейшее распространение болезни.

Также сообщается, что 15 ноября высокий суд штата Раджастхан призвал местные власти выяснить причину массовой гибели птиц на озере. Первое слушание по данной проблеме состоится 22 ноября.

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