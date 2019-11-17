Пекин, , 13:48 — REGNUM Ещё одни случай заболевания лёгочной чумой зафиксирован в китайском автономном районе Внутренняя Монголия. Информацию 17 ноября подтвердила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Согласно сообщению минздрава, 55-летний мужчина поступил в окружную больницу уезда Хуадэ в аймаке Шилин-Гол с повышенной температурой. Медиками у него была диагностирована лёгочная форма чумы.

В настоящее время мужчина находится под наблюдением врачей и проходит курс лечения в строгой изоляции. Врачи наблюдают также за 28 местными жителями, с которыми контактировал больной. До сих пор никаких тревожных симптомов ни у кого не выявлено. Также отмечается, что не прослеживается никакой связи между этим случаем и двумя предыдущими случаями заболевания.

Местное правительство предприняло ряд эффективных мер для недопущения распространения заболевания. Специалисты проводят эпидемиологическое расследование для выявления источника заражения. Сообщается, что несколько дней назад заболевший употреблял в пищу мясо дикого зайца.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух случаях заболевания лёгочной чумой, выявленных в Пекине. Состояние одного пациента удалось стабилизировать, второй находится в стабильно тяжёлом состоянии.

Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая заявил, что вероятность дальнейшего распространения заболевания в Пекине очень низкая. Были предприняты все меры в отношении людей, которые контактировали с больными, жителям города можно не опасаться заражения.

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