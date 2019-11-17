Уфа, , 13:38 — REGNUM Тела двух 16-летних подростков были найдены с признаками отравления угарным газом в городе Стерлитамаке. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по Башкирии.

Подростки были найдены без признаков жизни на территории гаражного массива на улице Лесной в Стерлитамаке вечером 16 ноября. Предварительной причиной их гибели названо отравление угарным газом.

В связи с инцидентом следователи начали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьёй о причинении смерти по неосторожности.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Назначены необходимые экспертизы, проводится опрос возможных очевидцев ЧП.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уголовном деле, открытом в связи с гибелью женщины и четырёх детей в результате отравления угарным газом.

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