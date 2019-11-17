Сочи, Краснодарский край, , 14:30 — REGNUM Водитель-подросток 16-ти лет погиб за рулём автомобиля, Ю въехав в дерево в городе Сочи. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Авария произошла в ночь на 17 ноября. По предварительной информации, подросток 16-ти лет, управляя автомобилем «Мерседес», не справившись с управлением автомобилем на высокой скорости, наехал на бордюр и, пробив металлическое ограждение, врезался в дерево.

В результате ДТП на месте от полученных травм скончался сам несовершеннолетний водитель, двое его пассажиров с травмами доставлены в больницу.

Правоохранители проводят проверку причин и обстоятельств произошедшего.

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