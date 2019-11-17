Великий Новгород, , 12:09 — REGNUM В Новгородской области по данным на 11:00 сегодняшнего дня, 17 ноября, остаются подтопленными 27 населённых пунктов в девяти районах и четыре жилых дома, в которых проживают десять человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС, в воде ещё 430 приусадебных участков.

Остаются повреждёнными 20 участков дорог и семь мостов.

К ликвидации последствий паводка привлечены почти 500 человек и более 200 единиц техники.

Восстановительные работы на территориях, пострадавших от паводка, длятся уже больше десяти дней: спасатели откачивают воду, просушивают подвалы и дома.

«Пока можно только предполагать, когда эта работа завершится. Более 500 человек делают всё от них зависящее, чтобы помочь тем, кому это необходимо», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новгородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области с 6 ноября действует режим чрезвычайной ситуации.

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