Ужгород, Украина, , 11:51 — REGNUM Настоятелю храма Святого Ильи села Росошка Раховского района Закарпатской области, принадлежащего канонической Украинской Православной Церкви, священнику Иоанну (Декету) угрожают убийством. Об этом 16 ноября сообщает Союз православных журналистов.

В сообщении говорится, что священнослужителю угрожает ранее судимый местный житель Евгений Гонта. В частности, злоумышленник, стал приходит к дому, где проживает священнослужитель с семьей и угрожать ему физической расправой. При этом мужчина заявил о том, что ему поступил «заказ» убить «московского попа».

Также в СМИ отметили действия сотрудников полиции, которые задержала мужчину на три часа, а потом его отпустили. Сообщается, что после этого мужчина снова пришел к дому священника с угрозами.

Ввиду бездействия полиции священнослужитель был вынужден обратиться к своим прихожанам за помощью, чтоб те организовали дежурство у дома священника и обращались за помощью к средствам массовой информации, дабы привлечь внимание к проблеме.

В украинском СМИ отметили, что в данном населенным пункте ранее не было замечено каких-либо конфликтов на религиозной почве.

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