Энгельс, Саратовская область, , 11:16 — REGNUM Трое взрослых и один ребёнок пострадали в результате обрушения здания ангарного типа в Саратовской области, часть которого использовалась как жильё. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошёл около 07:40 (08:40 мск) в городе Энгельс на улице Эльтонская в поселке Пробуждение. По предварительным данным, обрушилась часть железобетонного ангара размером 30 м на 50 м, который использовался как склад и как жилое помещение.

В результате обрушения пострадали четыре человека, в том числе трое взрослых 26, 30 и 53 лет и годовалый ребёнок. Пострадавшие были госпитализированы, их состояние оценивается медиками как тяжёлое.

По предварительным данным, взрыв произошёл в момент, когда семья утром вернулась домой из гостей. Жильцы вошли в дом и включили свет, после чего произошёл взрыв и обрушение конструкций здания. Предполагается, что причиной обрушения мог стать взрыв газовоздушной смеси. Возгорания после взрыва не произошло. Спасатели обследовали рухнувшие конструкции, под завалами никто не обнаружен.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. По факту обрушения здания проводится проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели семи человек в результате обрушения части жилого пятиэтажного дома в Багладеш. Ещё 15 человек были госпитализированы.

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