Апиа, , 11:23 — REGNUM Чрезвычайное положение объявлено властями Самоа в связи со вспышкой кори, приведшей уже к нескольким смертным случаям в стране. Об этом 17 ноября сообщает агентство Reuters.

В стране закрыты все образовательные учреждения и отменён ряд публичных мероприятий. В стране зарегистрировано уже шесть подтверждённых смертных случаев от кори, большинство умерших — дети до двух лет.

Об эпидемии кори в Самоа было объявлено в конце октября, когда произошли первые случаи смерти от этого заболевания. В связи с эпидемией была начата обязательная вакцинация населения. Также сообщается, что авиакомпания Samoan Airways стала требовать от пассажиров, прибывающих с Самоа, справки о вакцинации от кори.

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс заявил, что его страна отправит на Самоа 3000 вакцин от кори и 12 медработников, чтобы помочь в борьбе с заболеванием.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эпидемии кори в ДР Конго, которую никак не удаётся остановить.

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