Алтайский край, , 10:22 — REGNUM Алтайские спасатели предупредили жителей края о ненастный погоде. По данным синоптиков, 18 ноября в регионе ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, метели, гололёдные явления.

Усиление ветра может составить до 19−24 метров в секунду. На дорогах не исключены сильная гололедица и снежные заносы.

Напомним, 16 ноября температура воздуха на Алтае опустилась до- 32 °C.В отдельных районах прошёл умеренный снег, на дорогах гололедица. Но уже сегодня 17 ноября в регионе значительно потеплело, до — 10 °C.

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