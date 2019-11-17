Нью-Йорк, США, , 10:18 — REGNUM Специальный посланник генерального секретаря Организации Объединенных Наций по безопасности дорожного движения Жан Тодт, который также возглавляет Международную автомобильную федерацию (FIA), назвал главные причины высокой смертности на автодорогах в России.

Сегодня, 17 ноября, отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Тод привел данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым, ежегодно в мире в ДТП гибнут 1,35 млн человек. По данным российского ГИБДД, только в 2018 году на дорогах России произошло более 168 тыс. ДТП. В них погибли 18 тыс. человек. Почти 215 тыс. получили ранения.

Тодт констатировал, что для России это слишком большие цифры гибели граждан в ДТП. Но при этом он отметил, что Россия всегда была активной и весьма заинтересованной в том, чтобы повышать безопасность на дорогах.

Также Тодт назвал основные причины высокой смертности на российских автодорогах.

В первую очередь это конечно недостаточное образование водителей. Спецпосланник генсека ООН считает, что начинать учить правила дорожного движения следует уже в школе.

«Молодые люди легче впитывают эту информацию и могут передавать ее даже своим родителям», — пояснил Тодт.

Другая немаловажная причина — низкий уровень обеспечения правопорядка. Это касается прежде всего пьяных водителей и использование водителями телефонов за рулем.

«Надо объяснять людям, какими могут быть последствия, начиная со школы», — подчеркнул он.

Среди других факторов — превышение скорости, непристегивание ремнями безопасности при движении автомобиля.