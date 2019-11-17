Москва, , 10:17 — REGNUM Пять человек были госпитализированы после отравления неизвестной жидкостью в подмосковном районе Одинцово. Об этом 17 ноября сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Пять человек были госпитализированы после распития неустановленной жидкости немедицинского назначения.

По предварительным данным, два человека скончались, состояние одного пострадавшего оценивается как тяжёлое, ещё два человека находятся в состоянии средней тяжести.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели четырёх человек в Тверской области после употребления неизвестной жидкости.

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