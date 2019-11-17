Донецк, , 10:17 — REGNUM С 3:00 16 до 3:00 17 ноября боевики ВСУ 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

Обстрелам подверглись населенные пункты: Горловка (поселок шахты «6/7»), Широкая Балка, Ясиноватая, Спартак, г. Донецк (терминал ДАП), Петровское.

При обстрелах боевики ВСУ применяли минометы калибром 120 мм, 82 мм, РПГ/СПГ, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие. Также отмечено, что по территории ДНР работал снайпер.

В результате обстрелов была повреждена постройка хозяйственного назначения. Также отмечено, что боевики ВСУ обстреляли зону разведения сил и средств. Информации о жертвах среди местного населения нет.

Общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за минувшие сутки составило 27 единиц.

Напомним, 15 ноября по территории ДНР боевиками ВСУ было выпущено 92 боеприпаса.

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