Читтагонг, Бангладеш, , 10:16 — REGNUM Как минимум семь человек погибли, ещё 15 получили травмы в результате взрыва газопровода в жилом доме на юго-востоке Бангладеш. Об этом 17 ноября сообщает издание Daily Star.

Взрыв произошёл в 08:30 по местному времени на первом этаже пятиэтажного жилого дома в городе Читтагонг. Пожара в результате взрыва не произошло

Сообщается, что от взрыва пострадала большая часть первого этажа дома. В больницу были доставлены 22 пострадавших, семеро из них скончались от полученных травм.

В настоящее время на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Причина и обстоятельства, приведшие к взрыву, уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве газа в строящемся многоквартирном доме в Воронежской области.

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