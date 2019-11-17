Кошице, Словакия, , 09:39 — REGNUM В Словакии за попытку контрабанды около 700 кг янтаря были задержаны четыре гражданина Украины. Об этом 16 ноября сообщается на украинском информационном ресурсе Mukachevo.net.

Сообщается, что в пятницу, 15 ноября, окружной суд города Кошице (Словакия) рассматривал ходатайство о содержании под стражей четырех украинских граждан, которых обвиняют в контрабанде янтаря.

Подозреваемые в контрабанде были задержаны в городе Кошице у офиса международной компании, занимающейся перевозкой грузов. Сообщается, что янтарь злоумышленники пытались переправить в Гонконг.

Контрабандный груз выявили словацкие таможенники при досмотре трех автомобилей. В одном из них было обнаружено 288 кг янтаря, во втором — 36 кг, а в третьем — до 374 кг. Суммарно было выявлено 698 кг янтаря на сумму 550 тысяч евро.

Четверо задержанных граждан Украины будут содержаться под стражей. Отмечается, что двое из задержанных ранее имели проблемы с законом на территории государства. В частности, они занимались контрабандой сигарет и были депортированы из Словакии.

ИА REGNUM напоминает, ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью одному из французских изданий завил, что отдает предпочтение мигрантам из Африки «вместо нелегальных украинских или болгарских банд».

Отметим, в сентябре в Польше в рамках борьбы с контрабандой янтаря были задержаны шесть человек, двое из которых оказались гражданами Украины.

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