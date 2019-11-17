Минусинск, Красноярский край, , 09:34 — REGNUM Около 30 человек, в том числе 24 ребёнка были эвакуированы из-за возгорания в кадетском корпусе в городе Минусинске в Красноярском крае. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар произошёл около 04:00 по местному времени в городе Минусинске в здании кадетского корпуса на улице Народной.

Возгорание произошло в музыкальном классе, площадь пожара составила 36 кв. метров. До прибытия спасателей на место происшествия из здания самостоятельно эвакуировались 28 человек, из них 24 учащихся и четыре человека персонала. Пострадавших нет.

Пожар ликвидирован. В тушении возгорания принимали участие 18 человек и пять единиц техники. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в здании школы в Дагестане.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар уничтожил здание школы в Дагестане