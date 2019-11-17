Благовещенск, , 08:31 — REGNUM Перебои с поступлением воды в многоквартирные дома Благовещенска, вызванные снижением уровня реки Амур и ледостава, взяла под личный контроль глава города Валентина Калита. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Амурские коммунальные системы» отчитались, что водозабор работает в штатном режиме, вышел на рабочие показатели, давление на выходе повышается», — говорится в сообщении.

Также сообщается о том, что «в ближайшие три часа ситуация с водоснабжением должна стабилизироваться».

Информацию из администрации города подтвердили в сообщении пресс-службы «Амурских коммунальных систем».

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