Благовещенск, 17 ноября 2019, 08:31 — REGNUM Перебои с поступлением воды в многоквартирные дома Благовещенска, вызванные снижением уровня реки Амур и ледостава, взяла под личный контроль глава города Валентина Калита. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Также сообщается о том, что «в ближайшие три часа ситуация с водоснабжением должна стабилизироваться».
Информацию из администрации города подтвердили в сообщении пресс-службы «Амурских коммунальных систем».
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