Махачкала, , 08:29 — REGNUM Возгорание произошло в здании школы в Агульском районе Дагестана. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожарные Иван Шилов © ИА REGNUM

Информация о пожаре поступила в региональное ведомство в 02:50 мск. Возгорание произошло в одноэтажном здании школы в селе Арсуг. Площадь пожара составила 350 кв. метров. К приезду пожарных огнём было охвачено всё здание школы.

В ликвидации возгорания приняли участие 19 человек личного состава и 5 единиц спецтехники. В 03:50 была объявлена локализация пожара, в 04:49 пожар был ликвидирован полностью. Пострадавших нет.

Здание школы было рассчитано на 50 человек. В результате пожара школа сгорела полностью. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства пожара.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в здании начальной школы в в селе Тлогоб Гунибского района Дагестана. Огонь уничтожил строение полностью, пострадавших нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар полностью уничтожил корпус начальных классов школы в Дагестане