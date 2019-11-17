Киев, , 08:28 — REGNUM Причиной взрыва в одной из комнат столичного общежития по предварительной информации стала граната. Об этом 17 ноября сообщается в пресс-службе национальной полиции Киева.

Также в правоохранительном ведомстве сообщили, что личности погибших установлены. Погибшие работали в Киеве. Один был охранником, второй — работал в сфере строительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Киеве в общежитии на улице Карла Маркса произошел взрыв. Двое человек погибли.

Читайте также: Во Львовской области в подъезде жилого дома взорвалась граната

Читайте также: На Украине во дворе дома бывшего депутата взорвалась граната

Читайте ранее в этом сюжете: Взрыв в общежитии в Киеве унёс две жизни