Южно-Сахалинск, 17 ноября 2019, 07:49 — REGNUM 17 ноября на Сахалине ожидается метель и сильный ветер в восьми районах региона. Об этом сообщает ГУ МЧС по области.
Также в сообщении говорится, что порывы ветра могут достигать 25 м/с. Спасатели рекомендуют «не покидать пределы населённых пунктов без особой надобности».
Администрациям районов разосланы экстренные сообщения с предупреждением о надвигающейся непогоде.
Ранее сообщалось о том, что полностью восстановлено паромное сообщение Сахалина с материком.
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