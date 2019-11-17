Южно-Сахалинск, , 07:49 — REGNUM 17 ноября на Сахалине ожидается метель и сильный ветер в восьми районах региона. Об этом сообщает ГУ МЧС по области.

«В воскресенье на территории Охинского, Ногликского, Тымовского, Александровск-Сахалинского, Углегорского, Томаринского, Холмского и Невельского районов прогнозируется метель при видимости 500−1000 метров», — сообщает ведомство.

Также в сообщении говорится, что порывы ветра могут достигать 25 м/с. Спасатели рекомендуют «не покидать пределы населённых пунктов без особой надобности».

Администрациям районов разосланы экстренные сообщения с предупреждением о надвигающейся непогоде.

Ранее сообщалось о том, что полностью восстановлено паромное сообщение Сахалина с материком.

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