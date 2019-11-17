Киев, , 07:44 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что разведение вооруженных сил в Донбассе — это безусловный успех президента России Владимира Путина. Об этом сообщает украинский «24 канал».

«К сожалению, у него много успехов», — сказал бывший глава МИД Климкин.

Он пояснил, что считает успехом российского лидера Владимира Путина разведение вооруженных сил в Донбассе.

но Климкин добавил, что этот успех надо еще реализовать.

Напомним, что разведение сил на двух участках фронта в Донбассе — в районе Петровского и Золотого — это условие проведения встречи в «нормандском формате». Украинские власти, однако, не смогли обеспечить разведение сил вовремя, так как этому препятствовали националистические силы. 11 октября президент России сказал, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить разведение сил. Позднее украинские формирования все же отошли от своих позиций в районе Золотого и Петровского.