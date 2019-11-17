Женева, Швейцария, , 06:29 — REGNUM Главные причины высокой смертности на российских дорогах назвал спецпосланник генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт. Об этом чиновник сообщил в своем докладе на генеральной ассамблее всемирной организации автомобильного транспорта IRU.

Недостаток образования у водителей и пешеходов является главной причиной гибели и увечий на дорогах России. Жан Тодт рекомендовал преподавать правила поведения на дорогах начиная со школы.

По его словам, гражданам России следует воздержаться от вождения автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и не пользоваться мобильным телефоном за рулём.

Напомним, каждый год в мире в результате ДТП гибнет более одного миллиона человек. По данным ГИБДД в прошлом году на дорогах России погибли больше 18 тысяч человек, еще 215 тысяч получили травмы.