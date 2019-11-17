Киев, 17 ноября 2019, 03:34 — REGNUM Двое мужчин погибли в результате взрыва в общежитии, расположенном на улице Карла Маркса. Об этом сообщается на странице полиции в Facebook.
Сообщается, что на месте происшествия находятся следственно-оперативные группы, руководство полиции и специалисты взрывотехники.
Напомним, причинной взрыва весной прошлого года в Киеве, стала попытка сотрудников службы безопасности Украины задержать с поличным полицейского, незаконно продававшего боеприпасы.
Читайте ранее в этом сюжете: Причиной взрыва в Киеве стал сотрудник нацполиции