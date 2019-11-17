Киев, , 03:34 — REGNUM Двое мужчин погибли в результате взрыва в общежитии, расположенном на улице Карла Маркса. Об этом сообщается на странице полиции в Facebook.

«Правоохранители установили, что в результате взрыва смертельные ранения получили двое мужчин», — содержится в сообщении ведомства.

Сообщается, что на месте происшествия находятся следственно-оперативные группы, руководство полиции и специалисты взрывотехники.

Напомним, причинной взрыва весной прошлого года в Киеве, стала попытка сотрудников службы безопасности Украины задержать с поличным полицейского, незаконно продававшего боеприпасы.

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