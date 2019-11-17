Мытищи, Московская область, , 02:40 — REGNUM Выяснение отношений между водителем автомобиля Volvo и помешавшим ему пешеходом закончилось убийством. Об инциденте в подмосковных Мытищах сообщает 16 ноября Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на старшего помощника главы Главного следственного управления СКР по Московской области Ольгу Врадий.

По сообщению представителя СК, 68-летний водитель вступил в конфликт с 43-летним пешеходом. После словесных выяснений отношений водитель нанес оппоненту удар ножом в шею, ставший причиной смерти.

Момент преступления оказался запечатлен на камеру видеонаблюдения. Как следует из записи, в какой-то момент стоявший у автомобиля пешеход хватается за горло и начинает шататься, после чего Volvo уезжает. Примечательно, что смертельно раненый человек еще несколько секунд стоит на ногах, после чего падает на проезжую часть, однако помочь ему никто не пытается. Следующий следом за Volvo автомобиль притормаживает перед шатающимся пешеходом, но после его падения проезжает дальше.

В настоящее время подозреваемый в убийстве мужчина задержан. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.