Санкт-Петербург, , 02:10 — REGNUM Двое прохожих, кинувшихся в Фонтанку вслед за съехавшим в реку автомобилем и оказавших помощь в эвакуации детей из машины, будут представлены к наградам, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, передает телеканал «Звезда».

Согласно сообщению, сотрудники ведомства намерены проконтролировать процесс представления к наградам жителей Санкт-Петербурга, пришедших на помощь пассажирам оказавшегося в реке автомобиля.

Как сообщалось ранее, водитель Renault Logan перепутал педали, в результате чего съехал в реку Фонтанку. В салоне автомобиля кроме водителя находились дети пяти месяцев и девяти лет. В результате инцидента дети, водитель, а также бросившиеся на помощь горожане доставлены в больницу с переохлаждением.

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