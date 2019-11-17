Сан-Диего, США, , 01:31 — REGNUM Полиция Калифорнии расследует обстоятельства смерти членов семьи из Сан-Диего, причиной смерти стали огнестрельные ранения, сообщает 16 ноября The San Diego Union-Tribune.

Прибывшие по вызову к месту происшествия полицейские обнаружили в доме тела мужчины, женщины и трехлетнего мальчика. Еще два ребенка пяти и девяти лет были доставлены в больницу, где вскоре скончались. Четвертый 11-летний сын семьи в настоящее время находится в больнице. О его состоянии не сообщается.

По свидетельствам соседей, трагедии предшествовал семейный конфликт. Сотрудники полиции сообщили, что утром с указанного адреса поступал телефонный вызов, на котором можно было разобрать звуки ссоры.

Правоохранители выясняют обстоятельства преступления, но подозревают, что это один из членов погибшей семьи.