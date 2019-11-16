Санкт-Петербург, , 22:36 — REGNUM Убитая историком Олегом Соколовом аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко очень хорошо отзывалась о нем. Об этом сообщает телеканал «Пятый канал» со ссылкой на слова отца покойной девушки Олега Ещенко.

«Да, я знал. Она очень хорошо о нем отзывалась. Я как рассуждал: если ей хорошо — то и мне хорошо. Хотя мы разговаривали, говорили, да, что у этих отношений нет будущего. Но она любила его», — отметил отец убитой.

Он также рассказал, что он вместе с супругой планировал навестить дочь и даже приобрел билеты на 13 ноября. Изменений в поведении дочери родители не заметили.

Отец Анастасии Ещенко выразил благодарность всем, кто не оказался равнодушным к их трагедии и оказал поддержку в трудные минуты — сотрудникам следствия в Санкт-Петербурге, Управления МВД и жителям города.

Как сообщало ИА REGNUM ранее сегодня, 16 ноября, в Краснодарском крае во время похорон матери убитой в Санкт-Петербурге аспирантки СПбГУ Галине Ещенко стало плохо и ее увезли на скорой помощи в реанимацию местной больницы.

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