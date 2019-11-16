Прага, , 21:41 — REGNUM Около чешского города Литомержице разбился одномоторный спортивный самолет, пилот погиб. Об этом 16 ноября сообщила представитель полиции Алена Бартошова.

По ее словам, воздушное судно рухнуло в реку Эльба близ населенного пункта Крешице у Литомержице. На место происшествия был доставлен кран, с помощью которого обломки самолета будут подняты на берег.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 16 ноября, в Рязанской области вблизи многоквартирного жилого дома потерпел крушение беспилотный военный авиационный комплекс «Орион». ЧП произошло в поселке Листвянка во время испытательного полета. По предварительной версии, произошел отказ техники.

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