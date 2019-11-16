Краснодар, , 20:52 — REGNUM Сегодня, 16 ноября, в Краснодарском крае во время похорон матери убитой в Санкт-Петербурге аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко стало плохо и ее увезли на скорой помощи в реанимацию местной больницы. Об этом 16 ноября сообщает КП-Кубань.

«У нее был обморок… Тяжело это все, конечно. Сейчас она под наблюдением. Дали ей успокоительное, сейчас Галина (Ещенко — Ред.) спит, никто не тревожит ее. Галину положили в реанимацию, это правда», — рассказал представитель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарасенко.

Женщине стало плохо во время погребения дочери на кладбище станицы Старовеличковской. Проститься с девушкой пришли порядка 300 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Анастасия Ещенко была найдена 9 ноября мертвой в квартире в Санкт-Петербурге. Её тело было расчленено. Утром того же дня в реке Мойка был найден её бывший преподаватель доцент СПбГУ Олег Соколов. Рядом с ним нашли рюкзак, в котором находились отрубленные руки Ещенко.

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