Оренбург, , 19:25 — REGNUM В Оренбурге в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса пострадали 10 человек, об этом 16 ноября ТАСС сообщил представитель регионального главного управления МВД РФ.

Отмечается, что авария произошла днем на улице Максима Горького, где маршрутный автобус въехал в опору линии электропередачи.

«Десять пострадавших сейчас, трое госпитализированы», — сказал собеседник издания, добавив, что в больницах остаются трое пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 16 ноября в Алтайском крае произошло возгорание в рейсовом автобусе с 20 пассажирами. ЧП произошло на автотрассе Бийск — Целинное рядом с посёлком Первомайское. Водитель успел высадить пассажиров до прибытия на место происшествия сотрудников экстренных служб. В результате никто не пострадал.

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