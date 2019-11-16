Киев, , 19:10 — REGNUM На Украине в селе Тарасовка Киево-Святошинского района поезд на переезде сбил 18-летнюю чемпионку страны по боксу Амину Булах, сообщает 16 ноября пресс-служба полиции Киевской области.

«Находясь в наушниках, она не услышала приближение поезда, который двигался из Киева в сторону Фастова. Девушка погибла на месте происшествия», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября в Каменске-Шахтинском в Ростовской области поезд сбил насмерть пенсионера. Трагедия произошла на перегоне Каменское — Погорелово в микрорайоне Заводском. Сообщение в экстренные службы поступило от сотрудника железной дороги. Назначена судебная экспертиза.

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