Всеволожск, Ленинградская область, , 18:36 — REGNUM В Ленинградской области совершил жесткую посадку легкий самолет Ng-4, видео с места происшествия опубликовало Федеральное агентство новостей.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел 16 ноября во Всеволожском районе Ленинградской области. По данным регионального главного управления МЧС, в результате происшествия никто не пострадал. Причиной чрезвычайного происшествия стал отказ одного из двигателей, уточнили в ведомстве.

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