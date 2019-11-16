Ереван, , 16:08 — REGNUM Трое сотрудников аэропорта в Ереване были задержаны полицией по подозрению в краже золотых украшений у гражданина России. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба полиции.

По данным полиции, гражданин России, прибывший в аэропорт «Звартноц» города Еревана из Москвы, обнаружил пропажу из багажа золотых украшений, стоимость которых он оценил в сумму около 4 000 долларов США.

Полиция начала мероприятия по установлению возможных злоумышленников. Через несколько часов сотрудниками линейного отделения полиции и службы авиационной безопасности по подозрению в краже были задержаны сотрудники аэропорта.

Похищенные украшения были изъяты при обыске у задержанных сотрудников аэропорта. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Расследование обстоятельств дела продолжается.

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