Анкара, , 15:59 — REGNUM Как минимум 25 родственников главаря террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади задержали представители сил безопасности Турции. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Турции.

Силовики провели ряд антитеррористических операций в провинциях Кыршехире, Орду, Самсуне и Шанлыурфе в рамках расследования деятельности радикальной группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Из 25 задержанных 11 — в провинции Кыршехир, пять — в Самсуне, трое — в Орду и шесть — в Шанлыурфе. Четверо задержанных уже арестованы по решению суда за участие в террористической деятельности.

Уточняется, что 21 задержанный, в том числе двое детей ликвидированного террориста Аль-Багдади будут в ближайшее время высланы из Турции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении президента США Трампа, что США проводит операцию по ликвидации потенциального преемника ликвидированного главаря ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аль-Багдади.

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