Балаклея, Украина, 16 ноября 2019, 15:59 — REGNUM Предварительной причиной взрыва на арсенале в Балаклее Харьковской области стало возгорание одного из элементов боеприпасов в процессе его утилизации. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
ИА REGNUM напоминает, 15 ноября стало известно о взрывах на военном арсенале в Балаклее. По данным украинского военного ведомства, в ходе ЧП погибли двое военных. Также пятеро представителей украинских вооруженных сил получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, а четверо — в состоянии средней и легкой степени тяжести.
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