Балаклея, Украина, , 15:59 — REGNUM Предварительной причиной взрыва на арсенале в Балаклее Харьковской области стало возгорание одного из элементов боеприпасов в процессе его утилизации. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

«В 14:28, вероятно в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов… в частности твердотопливного двигателя к ракетам 3М9 зенитно-ракетного комплекса «Куб», произошло его возгорание с последующим подрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов», — сообщили ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, 15 ноября стало известно о взрывах на военном арсенале в Балаклее. По данным украинского военного ведомства, в ходе ЧП погибли двое военных. Также пятеро представителей украинских вооруженных сил получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, а четверо — в состоянии средней и легкой степени тяжести.

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