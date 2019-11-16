Санкт-Петербург, , 15:58 — REGNUM Аварийную посадку совершил частный легкомоторный самолёт в Ленинградской области. Об этом 16 ноября сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Инцидент произошёл во Всеволожском районе около 13:30 мск. В экстренные службы поступила информация об аварийном приземлении частного самолёта.

По предварительным данным, у легкомоторного самолёта, вылетевшего с аэродрома в Хапо-Ое, в полёте отказал двигатель и пилот принял решение об аварийной посадке. Воздушное судно село на грунтовую дорогу перед въездом в дачное товарищество «Луговое» жилого массива Карьер-Мяглово. При посадке самолёт въехал в забор.

Пилотировал самолёт сам владелец воздушного судна, пострадавших нет, самолёт получил лёгкие повреждения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании в полёте двигателя у самолёта МиГ-29К. Пострадавших нет.

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