Донецк, , 15:10 — REGNUM В представительстве ДНР в СЦКК сообщают об обстрелах ВСУ населенных пунктов Петровское, Горловка, а также Ясиноватая. Об этом 16 ноября сообщается на telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

В 8:10—8:40 со стороны Богдановки был обстрелян населенный пункт Петровское за пределами участка разведения, но в зоне пяти километров. Сообщается, что было выпущено девять мин калибром 82 мм. Также в 10:05 зафиксирован обстрел населенного пункта Ясиноватая со стороны Авдеевки с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В 11:32—12:00 была зафиксирована работа снайпера с населенного пункта Викторовка по населенному пункту Петровское. В 11:50—12:15 населенный пункт Петровское подвергся обстрелам со стороны населенного пункта Богдановка с применением стрелкового оружия. В 13:15—13:40 обстрелам подвергся населенный пункт Горловка (поселок шахты 6/7) со стороны населенного пункта Майорск. Было выпущено шесть мин калибром 82 мм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки по территории ДНР боевиками ВСУ было выпущено 92 боеприпаса.

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