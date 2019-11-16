Ростов-на-Дону, 16 ноября 2019, 15:00 — REGNUM 15-летний подросток разыскивается сотрудниками полиции в Ростовской области. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Школьник 2004 года рождения ушёл из дома в Аксайском районе 14 ноября и с тех пор не возвращался. На связь с близкими и друзьями подросток не выходил. Местонахождение пропавшего до сих пор неизвестно.
Рост школьника 170 см, на вид ему 14−16 лет, волосы светло-русые, глаза карие, на лице есть веснушки. Был одет в чёрные спортивные штаны, темно-зелёную куртку с капюшоном, ярко-жёлтую обувь. При себе были очки в чёрной оправе.
Сотрудники полиции обратились ко всем, кто может сообщить о местонахождении подростка сообщать информацию по телефонам
Ранее ИА REGNUM сообщало о розыске отца с двумя детьми, которые пропали в Уфе 26 октября текущего года.
Читайте ранее в этом сюжете: В Уфе продолжается розыск пропавших отца с двумя детьми