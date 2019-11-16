Ростов-на-Дону, , 15:00 — REGNUM 15-летний подросток разыскивается сотрудниками полиции в Ростовской области. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Школьник 2004 года рождения ушёл из дома в Аксайском районе 14 ноября и с тех пор не возвращался. На связь с близкими и друзьями подросток не выходил. Местонахождение пропавшего до сих пор неизвестно.

Рост школьника 170 см, на вид ему 14−16 лет, волосы светло-русые, глаза карие, на лице есть веснушки. Был одет в чёрные спортивные штаны, темно-зелёную куртку с капюшоном, ярко-жёлтую обувь. При себе были очки в чёрной оправе.

Сотрудники полиции обратились ко всем, кто может сообщить о местонахождении подростка сообщать информацию по телефонам 8 (863) 505-40-49 , 8−961−326−37−88 или 02.

Ранее ИА REGNUM сообщало о розыске отца с двумя детьми, которые пропали в Уфе 26 октября текущего года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Уфе продолжается розыск пропавших отца с двумя детьми