Висбаден, Германия, , 14:49 — REGNUM Гражданка Германии задержана по подозрению в связях с международной террористической группировкой ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в немецкой федеральной земле Гессен. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба генпрокуратуры Германии.

Задержанной инкриминируется членство в радикальной террористической группировке, а также военные преступления, связанные с захватом чужого имущества и другими нарушениями.

По данным следствия, подозреваемая уехала в Сирию в 2014 году, затем вышла замуж за террориста ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и уехала с ним в Ирак. В Ираке женщина проживала с супругом в доме, который был отнят ими у владельца незаконно. Подозреваемая получала жалование от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и постоянно носила с собой автомат вне дома.

В 2019 году супруги были задержаны в Сирии курдскими силами безопасности, после чего содержалась в лагере Al Hawl. Сообщается, что прокуратура планирует вынести решение об аресте в отношении задержанной.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что рэпер во Франции получил условный срок за пропаганду терроризма.

Читайте ранее в этом сюжете: Французский рэпер получил условный срок за пропаганду терроризма