Владивосток, , 13:34 — REGNUM Пожилая женщина и трёхлетняя девочка погибли в результате столкновения трёх автомобилей на трассе в Приморском крае. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла на трассе Владивосток-Уссурийск в Надеждинском районе. По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля Lexus, двигаясь в сторону Владивостока, не предоставил преимущество автомобилю Nissan Otti, под управлением женщины-водителя 62-х лет. Nissan Otti выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Vitz под управлением 35-летней женщины.

В результате ДТП погибли на месте водитель автомобиля Nissan Otti и девочка трёх лет, ехавшая в автомобиле Toyota Vitz. Женщина-водитель Toyota Vitz была госпитализирована с травмами различной степени тяжести. Водитель автомобиля Lexus попытался скрыться с места ДТП, но был задержан.

Обстоятельства происшествия выясняются, проводится доследственная проверка.

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