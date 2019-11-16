Киншаса, , 13:24 — REGNUM 14 мирных жителей погибли в результате вооружённого нападения неизвестных в Демократической Республике Конго. Об этом 16 ноября сообщает Agence France-Presse/

Неизвестные вторглись в центр Мбо, где убили восемь мирных жителей, затем, в километре от центра, убили ещё шесть человек из народности пигмеев.

Сообщается, что нападение является ответом на военные операции правительства против повстанцев из Уганды на востоке ДРК.

В настоящее время ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации лидера руандийской повстанческой группировки «Демократические силы освобождения Руанды» (FDLR) на востоке ДРК Ювенала Мусабиманы. Он был убит вместе со своими четырьмя телохранителями.

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